سفن منظمات ألمانية تقل مئات اللاجئين تنتظر السماح بالرسو في إيطاليا أو مالطا

لا تزال منظمات إغاثية ألمانية، تنقذ مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط، وتأمل الآن في السماح لها بنقل هؤلاء الأشخاص إلى إيطاليا أو مالطا.

وتوجهت سفينة "هيومانيتي 1" التابعة لمنظمة إس أو إس الإغاثية الألمانية، اليوم الأربعاء، باتجاه مالطا وجزيرة صقلية الإيطالية وعلى متنها 261 لاجئا ومهاجرا غير شرعي أنقذتهم من البحر.

كانت السفينة نقلت هؤلاء الأشخاص في وقت سابق من المياه الدولية قبالة الساحل الليبي إلى متنها، وقالت المنظمة إنها لم تتلق ردودا على الطلبات الأولى لتخصيص ميناء لسفينتها.

كانت السفينة الألمانية "لويزه ميشل" أنقذت مساء أمس الثلاثاء أكثر من 30 مهاجرا من قارب خشبي، حسبما أعلنت المنظمة المالكة لها والتي تحمل نفس الاسم، على موقع تويتر.

وشاركت السفينة "لويزه ميشل" مع السفينة "هيومانيتي 1" في عمليات إنقاذ في أماكن أخرى في الأيام الماضية.

كانت السفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود أنقذت أكثر من 250 مهاجرا في قلب البحر المتوسط، وقالت المنظمة الدولية إن امرأة تم إنقاذها وكانت في أواخر حملها وضعت طفلا على متن السفينة بعد يوم من إنقاذها، مشيرة إلى أن حالة المرأة حرجة، وطالبت السلطات في مالطا وإيطاليا باستقبال المرأة وطفلها المولود وأطفالها الثلاثة الآخرين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن هناك امرأة أخرى حبلى على وشك الولادة موجودة على متن سفينتها.