الإسماعيلي يدرس فسخ التعاقد مع جاريدو بالتراضي

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يدرس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، إقالة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الإسماعيلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة السادسة بمنافسات الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر بالإسماعيلي أن مسئولي الدراويش سوف يجتمعون بالمدرب الإسباني لإنهاء التعاقد بين الطرفين بشكل مرضي، خاصة أن هناك شرط جزائي في عقده يُقدر بـ70 ألف دولار".

ويدرس مجلس إدارة الإسماعيلي الدخول في مفاوضات مع حمزة الجمل المدير الفني السابق للفريق، للعودة لتولي المهمة مرة أخرى، خلفا للإسباني جاريدو".

ويحتل النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي المركز السادس عشر برصيد نقطتين، جمعهما من التعادل مع فاركو وسيراميكا كليوباترا، في حين تلقى ثلاث هزائم من الأهلي وغزل المحلة وسموحة.

جدير بالذكر أن جاريدو كان قد تولى القيادة الفنية للنادي الإسماعيلي مع بداية الموسم الجاري.