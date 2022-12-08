وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بقرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ببلانة بمركز نصر النوبة ضمن 31 مجمعا على مستوى المحافظة، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى؛ من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

وتفقد اللواء هشام آمنة، واللواء أشرف عطية بتفقد مجمع الخدمات الزراعية ببلانة ضمن 31 مجمع، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% على مساحة ٣٣٠ م٢، وبتكلفة ٥,٥ مليون جنيه ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة.

كما شملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان تفقد مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة، الذى تم تنفيذ الأعمال المدنية فيها بنسبة 85 % ، وجارى توريد المعدات الكهروميكانيكية، حيث تقع المحطة على مساحة 700 م2، وتصل تكلفتها إلى 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم حيث يهدف إنشاء المحطة توفير وتحسين خدمات مياه الشرب لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة بقرية بلانة وتوابعها من القرى المجاورة في مركز نصر النوبة.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" على أرض محافظة أسوان والتي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة إلى مواطني المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بالإنتهاء من تدريب جميع الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في مجمع الخدمات الحكومية بقرية بلانة تمهيداً لدخوله الخدمة بعد الانتهاء من عمليات التأثيث وتوصيل المرافق.

وأكد اللواء هشام آمنة المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض جميع المحافظات لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة.

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية على الجولات الميدانية الأسبوعية التي يقوم بها على أرض الواقع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي سيتم تنفيذها بقرى "حياة كريمة" للمساهمة في الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لاستقبال المواطنين بها.

وأوضح محافظ أسوان أن أهالى المحافظة يقدمون كل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التاريخية التي ستغير من مستوى الخدمات ومعيشة جميع المواطنين بالقرى والمراكز التي ستنفذ بها.