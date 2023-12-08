الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور يواصلان الضغط من أجل اتفاق سريع للتجارة الحرة

يواصل الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية (ميركسور)، الضغط من أجل التوصل إلى اختتام سريع لمفاوضات حول اتفاق تجارة حرة بين المنطقتين.

وجاء في بيان مشترك صدر في وقت متأخر، مساء أمس الخميس أن "الاتحاد الأوروبي وميركوسور منخرطان في مناقشات بناءة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على القضايا المعلقة ، في إطار اتفاق الشراكة".

وأضاف البيان أنه "تم إحراز تقدم واسع في الأشهر الماضية. وتستمر المفاوضات بهدف اختتام العملية والتوصل لاتفاق، يعود بالنفع على المنطقتين ويستجيب لمطالب وتطلعات مجتمعيهما".

وكان رؤساء دول البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، قد اجتمعوا في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو، أمس الخميس، في قمة "ميركوسور".

وكان الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يريد في بادئ الأمر الإعلان عن انفراجة في المفاوضات في الاجتماع.

كان تم أمس الخميس قبول بوليفيا كعضوة جديدة في (ميركسور) في قمة المجموعة في ريو دي جانيرو.

وكتب الرئيس البرازيلي عبر منصة "إكس": "ستزداد مجموعتنا قوة بانضمام بوليفيا. وسيزيد الناتج الاقتصادي لميركسور بمقدار 43 مليار دولار".

وأضاف لولا: "بوليفيا هى إحدى الاقتصادات الأسرع نموا في المنطقة والعالم، وهي غنية بالموارد الطبيعية التي تمهد الطريق للتحول في مجال الطاقة".