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انتهت السلطات التنفيذية بالأقصر من تجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي ستجري من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي.

وقال نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر إنه تم الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين.

وأضاف عبد القادر، ل"الشروق" أنه تم توفير كراسي متحركة ومظلات ومقاعد ومولدات كهرباء وفيديو كونفرانس ومرفق إسعاف وحماية مدنية في المقار الانتخابية.

وأوضح أن عدد اللجان العامة في المحافظة يبلغ 6 لجان في 6 مراكز، تضم 175 لجنة فرعية و4 لجان للوافدين، بإجمالي 179 لجنة فرعية.

ويبلغ عدد الناخبين في المحافظة 886377 ناخبا وناخبة، وتم توزيع اللجان على النحو التالي:

- قسم الأقصر: 24 لجنة فرعية ولجنة واحدة للوافدين، بإجمالي 25 لجنة، لعدد 181698 ناخب وناخبة.

- مركز الأقصر: 22 لجنة فرعية، لعدد 107214 ناخب وناخبة.

- مركز طيبة: 8 لجان فرعية ولجنة واحدة للوافدين، بإجمالي 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة.

- مركز القرنة: 19 لجنة فرعية، لعدد 118751 ناخب وناخبة.

- مركز أرمنت: 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة للوافدين، بإجمالي 31 لجنة، لعدد 119634 ناخب وناخبة.

- مركز إسنا: 62 لجنة فرعية ولجنة واحدة للوافدين، بإجمالي 63 لجنة، لعدد 303525 ناخب وناخبة.