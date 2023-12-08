تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت بالخارج.



وحددت قرارات الهيئة الوطنية الإجراءات التي تتخذ في حالة رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفوري بعد الإدلاء بصوته داخل لجنة الاقتراع.



وألزمت الإجراءات الناخب بأن يقوم بغمس سبابة اليد اليمني في الحبر الفسفوري، وفي حالة وجود عجز في السبابة اليمنى تستخدم سبابة اليد اليسرى، وفي حالة وجود عجز في ذلك الإصبع يغمس أي إصبع آخر.



إذا رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفوري لا يتسلم بطاقة الرقم القومي، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات، وتحرر مذكرة بذلك، ويسلم المذكرة إلى قائد قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.



• المترشحون في الانتخابات



يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السلم".



• القضاة يتسلمون اللجان



استعانت الهيئة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض من جميع أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، لرئاسة اللجان العامة والفرعية والحفظ ولجان المتابعة.



وتجرى الانتخابات فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية موزعة على محافظات الجمهورية تقع داخل 9 آلاف و376 مقرا انتخابيا ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية.



وخصصت الهيئة لجانا فرعية بكل محافظات الجمهورية للمغتربين، لتمكين جميع المواطنين المتواجدين خارج موطنهم الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم.



وفيما يتعلق بالصمت الانتخابى، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لأى مرشح أو حملته التحدث عن البرنامج الانتخابى أو توجيه الناخبين، لترك الناخب يختار مرشحه بكل حرية.