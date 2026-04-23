وزير لبناني: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملا وكاملا

أكد وزير التنمية الادارية اللبناني فادي مكي، اليوم الخميس، أن تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه ضرورة لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

وشدد الوزير مكي، بعد اجتماعه مع الرئيس جوزف عون في قصر بعبدا اليوم، على "الأهمية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه، وضمان أن يكون شاملاً وكاملاً".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن مكي قوله إن "وقف إطلاق النار يجب أن يعني وقفا لكل الأعمال العدائية دون استثناء، بما في ذلك تدمير المنازل في القرى والبلدات الحدودية".

ولفت إلى أن "تثبيت هذا المسار يشكّل مدخلاً أساسياً لبدء أي مفاوضات، ولحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار".

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.