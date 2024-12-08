الشرطة تستخدم مدافع المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب

طالبت والدة محتجز إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، ظهر في مقطع فيديو جديد نشرته الحركة في الآونة الأخيرة ، بممارسة مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وألقت عيناف زنجاوكر كلمة في مظاهرة في تل أبيب ليل السبت قائلة:"مثل ابني ماتان، هناك عشرات آخرون ما زالوا على قيد الحياة. لا تسمحوا بإعادتهم في أكياس الموتى. انزلوا إلى الشوارع".

وظهر ماتان زنجاوكر، وهو يتحدث تحت الإكراه، وطالب الإسرائيليين بالاحتجاج أمام منزل نتنياهو وعدم السماح له بالنوم ولو لدقيقة واحدة. وأشار إلى مرور 420 يوما على احتجازه من قبل مسلحي حماس قائلا: "العزلة تقتلنا".

واستخدمت الشرطة مدافع المياه ضد المتظاهرين، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع ضمن الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة الإسرائيلية.