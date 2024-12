أول تعليق من الرئيس الفرنسي ماكرون على الأحداث في سوريا: الهمجية سقطت أخيرا

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قائلًا إن «فرنسا ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «لقد سقطت الهمجية أخيرا، وأشيد بالشعب السوري وشجاعته وصبره».

وأعرب عن تمنياته للشعب السوري بالسلام والحرية والوحدة.

The barbaric state has fallen. At last.



I pay tribute to the Syrian people, to their courage, to their patience. In this moment of uncertainty, I send them my wishes for peace, freedom, and unity.



France will remain committed to the security of all in the Middle East.