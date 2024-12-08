أول تعليق من الرئيس الفرنسي ماكرون على الأحداث في سوريا: الهمجية سقطت أخيرا

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قائلًا إن «فرنسا ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «لقد سقطت الهمجية أخيرا، وأشيد بالشعب السوري وشجاعته وصبره».

وأعرب عن تمنياته للشعب السوري بالسلام والحرية والوحدة.

The barbaric state has fallen. At last.



I pay tribute to the Syrian people, to their courage, to their patience. In this moment of uncertainty, I send them my wishes for peace, freedom, and unity.



France will remain committed to the security of all in the Middle East. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2024

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.