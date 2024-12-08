مصدر حكومي أردني للقاهرة الإخبارية: نتابع عن كثب التطورات المتسارعة في سوريا

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قال مصدر حكومي أردني في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن المملكة تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في سوريا.

وأكد المصدر «أهمية الحوار والتعاون الإقليمي لحل أزمات المنطقة»، وذلك حسبما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وأمس السبت، ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، بخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.

وقال مصدر حكومي لقناة «المملكة» الأردنية إن الأردن يتابع تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكّد المصدر، الأحد، لـ«المملكة»، موقف الأردن من أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها واستعادة مؤسسات الدولة السورية فعالية مؤسساتها.