الخارجية الإيرانية تعلن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن موظفي سفارة طهران في سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن موظفي السفارة الإيرانية في دمشق.

وقال بقائي، ردًا على أسئلة الصحفيين حول آخر المستجدات بشأن موظفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق: «تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الموظفين، والسفير والموظفون بصحة وسلامة كاملة».

وبسؤاله عن التقارير حول تعرض مبنى السفارة الإيرانية في دمشق للاعتداء، أدان بقائي هذا العمل، مؤكدًا أن «حماية أمن وسلامة المقرات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية هو مبدأ أساسي في القانون والعلاقات الدولية، ويجب الالتزام به في كل الظروف».

وأشار إلى أن «طهران على تواصل مع الأطراف المؤثرة في تطورات سوريا، وحذرت بشأن هذا الموضوع، وطالبت بمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات».

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسلحين مجهولين اقتحموا سفارة طهران في العاصمة السورية يوم الأحد، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط الرئيس بشار الأسد حليف إيران.

وأظهرت لقطات من داخل مبنى السفارة بثتها قناة «العربية» السعودية، أن المهاجمين فتشوا وبعثروا الأثاث والوثائق داخل المبنى وألحقوا أضرارا ببعض النوافذ.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن هيئة تحرير الشام ضمنت أنه لن تحدث أي اضطرابات في مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأحد، بأن جميع الإيرانيين العاملين على خدمة المرقدين عادوا إلى إيران قبل سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق.