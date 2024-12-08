الكرملين: مسئولون روس يتواصلون مع قادة الفصائل السورية المسلحة

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نقلت وكالة نوفوستي عن الكرملين أن مسؤولين روسا يجرون اتصالات مع قادة الفصائل السورية المسلحة، وذلك بعد إعلانها اليوم الأحد إسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال الكرملين إن التواصل يتم مع قادة الفصائل السورية "التي ضمنت أمن قواعدنا العسكرية"، وفق الوكالة الروسية.

وأضاف الكرملين أن موسكو تأمل في استمرار الحوار السياسي لصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا "نؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس مفاوضات تجري تحت رعاية الأمم المتحدة"، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر أن الفصائل السورية تعهدت بعدم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في سوريا وأنشأت قنوات اتصال مع الجانب الروسي.

وكانت وكالة تاس نقلت اليوم عن مصادر محلية أن أنصار الفصائل السورية المسلحة سيطروا على مدينة جبلة قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

وقد نقلت القناة الروسية الأولى اليوم عن الكرملين منح اللجوء للرئيس الأسد وأفراد عائلته لدواع إنسانية، وهو موجود حاليا في موسكو.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأسد "غادر البلاد بعد أن استقال من منصبه وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا".