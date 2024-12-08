محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات والبناء المخالف في 5 أحياء

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وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة بأحياء منتزه أول وثان وشرق وعامرية أول وثان.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان حملة تمكنت من إيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة سيكلام وفك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع والتحفظ على كمية من الأخشاب، فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الرابع علوي بمتفرعات ش 25 منطقة طوسون، بالإضافة إلى إزالة حوائط بالدور الأرضي بعزبة الرحامنة والتحفظ على خلاطة وكمية من الأخشاب وكذا فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثاني عشر ، بشارع 16 فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي والأول علوي والتحفظ علي خلاطة وكمية من الأخشاب بأحد العقارات شارع 10 المستشارين منطقة طوسون.

وواصل حي المنتزة أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بعزبة الـ500 وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع بعزبة زقزوق وكذلك فك شدة خشبية لأعمدة الدور السادس بأحد العقارات بعزبة البكاتوشي، فضلا عن إيقاف أعمال تركيب شاسيه حديد بدون ترخيص بشارع إسكندر إبراهيم والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة.

وقام حي شرق حملة لإزالة أعمال البناء المخالف بمنطقة حجر النواتية حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي وإزالته بالكامل.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية فلسطين على مساحة 250 مترا تقريبا.

بينما قام حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن سملات بشارع الإخلاص.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أية مخالف.