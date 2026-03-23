أنور قرقاش يدعو لاتخاذ موقف عربي أكثر حزما تجاه إيران

وجه أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، انتقادات حادة لما وصفه بـ"غياب وعجز" المؤسسات العربية والإسلامية في التعامل مع العدوان الإيراني على دول الخليج، مشيرا إلى انعدام التحرك الإقليمي الجماعي في مواجهة هذه التهديدات.

وفي منشورات له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تساءل قرقاش عن دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الوقت الذي تواجه فيه دول الخليج تهديدات أمنية متصاعدة.

وأضاف قرقاش: "في الوقت الذي نواجه فيه عدوان إيران الوحشي ونكتشف قوة صمودنا وثباتنا، فإن تفكيرنا لا يقف عند حدود وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي".

وشدد المسئول الإماراتي على أن "أمن الخليج يجب أن يظل مستقلا"، مؤكدا ضرورة التصدي للخطر الصاروخي والمسَير والنووي، مع الاستمرار في الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية، وعلى رأسها الشراكة مع واشنطن.

وأضاف أنه "من غير المقبول أن يتحول العدوان إلى حالة تهديد دائمة".

وجاءت تصريحات قرقاش بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تصدت، اليوم الاثنين، لسبعة صواريخ باليستية و16 طائرة مسَيرة أطلقت من الأراضي الإيرانية.

وكشفت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن إجمالي ما تم اعتراضه منذ بداية الهجمات بلغ 352 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1789 طائرة مسَيرة.

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات أسفرت حتى الآن عن استشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة، ومقتل ستة مدنيين من جنسيات مختلفة، إلى جانب إصابة 161 شخصا آخرين، بينهم إماراتيون ومقيمون أجانب".