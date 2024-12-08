السوريون يحتفلون في مدينة زاربروكن غربي ألمانيا بسقوط نظام الأسد

احتفل أكثر من 3000 شخص في مدينة زاربروكن غربي ألمانيا اليوم الأحد بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت الشرطة بأن التجمع تم تسجيله لدى السلطات المختصة في الصباح عبر إجراء مستعجل، ووصفت الشرطة الأجواء في ساحة "لاندفير بلاتس" بوسط المدينة كانت سلمية ومفعمة بالارتياح.

وشارك بعض الحاضرين أيضًا لفترة وجيزة في موكب سيارات احتفالي. وكانت مدينة زاربروكن شهدت أمس السبت مظاهرة أخرى شارك فيها حوالي 1000 شخص، وكانت هي الأخرى سلمية.

وشهدت الأحداث في سوريا تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، حيث تمكن تحالف من الثوار خلال أقل من أسبوعين من السيطرة على المدن الرئيسية في البلاد.

وكان مقاتلون من ميليشيا هيئة تحرير الشام أعلنوا في وقت مبكر من صباح اليوم عن سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق. وقبل ذلك، كانت مجموعات معارضة مختلفة سيطرت على محافظات أخرى، حيث انسحبت القوات الحكومية في العديد من المناطق دون قتال. كما أعلنت هيئة تحرير الشام عن فرار الأسد إلى خارج سوريا، وهو ما أكدته الخارجية الروسية في وقت لاحق من اليوم.