أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنهاء اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 بين إسرائيل وسوريا بشكل فعلي، وذلك خلال زيارته لمرتفعات الجولان بصحبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأشار نتنياهو إلى الاتفاق قائلا إنه "انهار الليلة الماضية. تخلى الجيش السوري عن مواقعه. أصدرنا أوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على هذه المواقع لضمان ألا ترسخ أي قوة معادية وجودها بجوار حدود إسرائيل".

وقال إن هذا الوضع مؤقت "إلى أن يتم التوصل إلى ترتيب مناسب"، لكنه أضاف أن إسرئيل ستقوم بكل ما هو ضروري لحماية حدودها.

وقد حدد الاتفاق منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين تراقبها بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل قد استولت على مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها فى عام 1981 في خطوة غير معترف بها بموجب القانون الدولي. وتكتسب المنطقة أهمية من الجانب العسكري ومن حيث موارد المياه بها.