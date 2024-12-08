حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات المرورية في مدينتي المنصورة وطلخا

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن التعاون المشترك مع اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، لضبط الشارع الدقهلاوي من الناحية الأمنية والمرورية، وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

حيث كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، العميد حاتم طه، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية غير المرخصة والمخالفة في مدينة المنصورة وطلخا، حيث شملت الحملة شارع الجمهورية، والجيش، وقناة السويس، وصلاح سالم.

وشدد المحافظ على عدم السماح نهائياً لسير التوك توك في الشوارع الرئيسية في مدينتي المنصورة وطلخا، وتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن.

كما شدد "المحافظ" على تكثيف الحملات المرورية وضبط الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين للبنديرة والأجرة المقررة، وتقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسيرفيس، مشدداً على مواصلة هذه الحملات حتى عودة الانضباط إلى شوارع المنطقة المركزية.