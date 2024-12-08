15 شهيدا بينهم أطفال ونساء إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج

استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بالقرب من منتزه البلدية بمدينة غزة.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة «أبو حسنين» خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد أيضا، 5 مواطنين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.