السيسي يصل النرويج في ثاني محطات جولته الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

جاء ذلك بعد مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها.

وكان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك وجلالة الملكة "ماري".

وقام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وأن الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية اعتزازاً بالزيارة التاريخية إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك.