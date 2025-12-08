ارتفاع مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين في منطقة اليورو

أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو في نهاية العام الحالي، لكن القراءة السلبية تشير إلى أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة مازال في مرحلة ركود.

وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين الذي يصدره معهد سينتكس للأبحاث السلوكية إلى سالب 2ر6 نقطة في ديسمبر الجاري مقابل سالب 4ر7 نقطة في نوفمبر الماضي. وجاءت قراءة المؤشر متفقة مع توقعات المحللين.

وأشار معهد سنتكس إلى أن منطقة اليورو تجد صعوبة في الاستفادة من الزخم العالمي الذي لمسه المشاركون في الاستطلاع في جميع المناطق الأخرى تقريبا.

ارتفع مؤشر الثقة في الوضع الراهن إلى سالب 5ر16 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 5ر17 نقطة في الشهر الماضي. كما سجل مؤشر التوقعات 8ر4 نقطة مقابل 3ر3 نقطة خلال الفترة نفسها.

وذكر سنتكس أن قوى الركود في ألمانيا لا تزال تؤثر، وتمتد إلى منطقة اليورو بأكملها. ولا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من الركود.

وسجل مؤشر الثقة في ألمانيا سالب 7ر22 نقطة مقابل سالب 4ر20 نقطة خلال نوفمبر ليسجل أقل مستوى له منذ أبريل الماضي.