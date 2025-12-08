 رئيس مدينة المنيا يوقف أعمال بناء مخالف في المهد بحي شمال ويحرر محضرا بالواقعة - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 9:40 ص القاهرة
رئيس مدينة المنيا يوقف أعمال بناء مخالف في المهد بحي شمال ويحرر محضرا بالواقعة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 9:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 9:30 ص

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، باستمرار جهود المتابعة الميدانية المستمرة، للرصد الفوري لأية مخالفات بنائية.

ومن جهته، تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا سير العمل ليلًا، داخل نطاق المدينة، قد تم رصد أعمال بناء مخالف للقانون تتمثل في شدة خشبية وتجهيزات لصب أعمدة خرسانية دون ترخيص.

وعلى الفور وجّه نائبه جمال محمد، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف الأعمال في المهد.

وبحضور رئيس الحي والفريق المعاون، تم فك الشدة الخشبية وإزالة الأسياخ الحديدية والأعمدة، مع التحفظ على الأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وتؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني، وعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف، حفاظًا على هيبة الدولة وتنفيذًا للقانون.

