الزمالك يكشف تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للنادي الثلاثاء

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من أجل الإعداد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح المدير التنفيذي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك،

أن النادي قام بـ تنقية وتحديث جداول أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، وذلك من خلال مديرية الشباب والرياضة، لضمان سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعية.

وشدد حسن موسى على أنه لا توجد أي غرامات مالية على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، موضحًا أن هذا القرار صادر عن إدارة النادي، وسبق تطبيقه في مناسبات سابقة.

أضاف أن الجمعية العمومية ستُعقد بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وفقًا للوائح المنظمة.

واختتم المدير التنفيذي تصريحاته بالتأكيد على أن النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية سيكون صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.