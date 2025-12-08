ترامب: سأقدم حفل مركز كينيدي وستالون يتصدر قائمة المكرمين

يعد الممثل سيلفستر ستالون وفرقة الروك "كيس" والمغنية جلوريا جاينور من بين النجوم الذين يجري الاحتفاء بهم مساء الأحد في حفل التكريم السنوي لمركز كينيدي، حيث سيقدم دونالد ترامب العرض، وهي المرة الأولى التي يقود فيها رئيس أمريكي المسرح بدلا من الجلوس في مقصورة .

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير، جعل ترامب مركز جون إف. كينيدي للفنون المسرحية، الذي تم تسميته على اسم رئيس ديمقراطي سابق، معيارا في هجوم أوسع ضد ما وصفه بالثقافة المناهضة لأمريكا.

وقال ترامب في أغسطس الماضي إنه وافق على استضافة العرض. وقال الرئيس الجمهوري يوم السبت في عشاء وزارة الخارجية للفائزين بالتكريم إنه يفعل ذلك "بناء على طلب شبكة تلفزيونية معينة". وتوقع أن يحظى البث، المقرر عرضه في 23 ديسمبر الجاري على شبكة سي بي إس و باراماونت بلس، بأفضل تقييمات له على الإطلاق.

وقال ترامب: "سيكون شيئا أعتقد، وسأقدم توقعا: سيكون هذا العرض هو الأعلى تقييما بين الذي قدموه على الإطلاق، ولقد حصلوا على بعض التقييمات الجيدة، ولكن ليس هناك ما يضاهي ما سيحدث" ليل الأحد.

ويتولى ترامب دورا كان يشغله في الماضي الصحفي والتر كرونكايت والكوميدي وعدو ترامب ستيفن كولبيرت، من بين آخرين. وقبل ترامب، كان الرؤساء يشاهدون العرض إلى جانب المكرمين. وتغيب ترامب عن حفل التكريم تماما خلال ولايته الأولى.

وكان ترامب قد انهى عقودا من الدعم من الحزبين للمركز عن طريق عزل قيادته وتكديس مجلس الأمناء بمؤيدي الحزب الجمهوري، الذين انتخبوه بعد ذلك رئيسا. وقد انتقد برامج المركز ومظهر المبنى - وقال، ربما مازحا، إنه سيعيد تسميته باسم "مركز ترامب كينيدي". وقد حصل على أكثر من 250 مليون دولار من الكونجرس لتجديد المبنى.

وقال ترامب إنه شارك بشكل مستفيض في اختيار المكرمين لعام 2025.