حبس صاحب مدرسة خاصة بالدقهلية لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي

قرر رئيس نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس "أ.م.أ"، 73عاما رجل أعمال شهير وصاحب إحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز طلخا 4 أيام على ذمة التحقيقات مع ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي.

وكان المتهم جرى ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من العملات الأجنبية استعدادا لطرح بعضها في السوق السوداء بالمخالفة لقرارات البنك المركزي"بحسب الاتهامات الموجهة إليه"١.

كانت نيابة مركز طلخا استمعت لأقوال رجل الأعمال صاحب توكيل سيارات ومالك إحدى المدارس الخاصة بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة المباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه بكميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبط المدعو " أ.ع.م"73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و 150 زلوتي بولندي، لاتهامه بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة التي امرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.