زيلينسكي يعد قواته بتعزيزات ولا يتوقع تقدما روسيا كبيرا عبر الخطوط الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يتوقع أي تقدم روسي كبير عبر الخطوط الأوكرانية ووعد قواته بتعزيزات، على الرغم من القتال العنيف في شرق البلاد.

وذكر زيلينسكي اليوم الأحد في خطابه اليومي عبر الفيديو: "باخموت صامدة". وأضاف أن سوليدار المجاورة صامدة أيضا، على الرغم من أن المدينة تعرضت لمزيد من الدمار.

وتابع: "هذا واحد من أكثر الأماكن دموية على الخطوط الأمامية".

ووفقا لزيلينسكي، زار أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني، القوات في باخموت وسوليدار اليوم الأحد لتوجيه الدفاع وتنظيم تعزيزات وقوة نيران أكبر ضد العدو.