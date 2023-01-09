الثلوج تغطي مدينة العاشر من رمضان بعد موجة الطقس السيئ

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، سقوط ثلوج على أنحاء متفرقة بالمدينة؛ وذلك بعد موجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لمواجهة موجة تقلبات الطقس وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط مياه الأمطار.

وأضاف محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، أنه كان قد تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المُحتملة، لافتًا إلى الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام؛ وذلك للتعامل الفوري مع تلك الأحداث الطارئة، فضلًا عن البدء في إلغاء النزلات وتشغيل أعمدة الإنارة عن طريق الخلايا الشمسية، لمنع وجود وإصابة المواطنين بماس كهربائي.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي وصولًا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء، بالإضافة إلى تجهيز سيارات شفط المياه، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وذلك طوال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.