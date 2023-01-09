المستشار الطبي للتحالف الوطني: نستهدف خدمة 6 ملايين مواطن في 2023

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قالت الدكتورة هالة صلاح المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن سقف طموح التحالف يستهدف خدمة 6 ملايين مواطن في 2023.

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن التحالف يستهدف دعم المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي 600 مليون جنيه.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس الماضي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات إنسانية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا.