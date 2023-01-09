 الرئيس السيسي: تعاوننا يمكننا من تسمين مليون رأس ماشية في أسرع وقت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: تعاوننا يمكننا من تسمين مليون رأس ماشية في أسرع وقت

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 12:42 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تستهدف تسمين مليون رأس ماشية.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، أن البعض قد يتصور احتياج هذا المشروع لـ15 سنة، لكن من خلال تعاون المصريين ستقل هذه المدة وإنجاز الخطوة في أسرع وقت.

وشدد على أهمية إتباع الطرق الحديثة في الزراعة، مع توسيع حجم المستهدف، مؤكدا أن هذا الأمر يساهم في زيادة الإنتاجية بشكل كبير.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس الماضي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات إنسانية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا.


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