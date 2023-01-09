نائب بالشيوخ يتقدم بمقترح لتشديد عقوبة استخدام الأسلحة في الأفراح والمناسبات

قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن استخدام الأسلحة في الأفراح والمناسبات، ظاهرة مصرية وعربية قديمة، مشددًا على أهمية منعها؛ لأنها تؤدي إلى مأساة في نهاية اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن عقوبة استخدام السلاح في الأفراح والمناسبات، تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين فقط.



وأوضح أنه سيتقدم باقتراح لإجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر، يتضمن تشديد العقوبة إلى السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة، قائلًا إن ظاهرة إطلاق النار في الأفراح منتشرة في الريف والصعيد بشكل بشع.



واستطرد عضو مجلس الشيوخ: «لو استخدم السلاح شخص غير مالكه، فصاحب السلاح يجب أن يعاقب أيضًا، لأنه مخصص للدفاع عن النفس والمال، بعض الأفراح تتحول لمآتم ومصيبة في آخر النهار».



واستشهد بوفاة الطفل مالك محمد سيد، البالغ من العمر 10 أعوام، بطل التايكوندو، بطلقة خرطوش خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا، لافتًا إلى أن الطفل توفي بعد 67 يومًا من الحادث، إثر تعرضه لنزيف في المخ.



وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تجديد حبس المتهم بقتل الطفل مالك محمد سيد - 10 أعوام - بطل التايكوندو، بطلقة خرطوش خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا دائرة قسم أول، 45 يومًا.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول طفل مصاب بطلقة طائشة.



وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة طفل يدعى «مالك» 10 سنوات بطلق ناري في رأسه، أدت لإصابته بنزيف في المخ، وبعد مرور 67 يوما توفى متأثرا بإصابته.