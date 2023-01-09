هل يشارك مستثمرون عرب أو أجانب في مشروع تطوير حديقة الحيوان؟ الزراعة توضح

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مشاركة مستثمرين عرب أو أجانب في مشروع تطوير حديقة الحيوان، قائلًا إن الزراعة شريكة بالملكية، بينما تشارك وزارة الإنتاج الحربي بالتمويل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الأيادي القائمة بعملية التطوير مصرية، مشيرًا إلى حصولها على مستحقاتها للقيام بعملية التطوير، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

واستطرد: «لا شركاء آخرين حتى الآن، ومن المقرر أن تستعين الهيئة القومية للإنتاج الحربي بخبرات ومطورين أجانب، وكذلك مصريين، للمشاركة في عملية التطوير».

وأوضح متحدث الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلق هوية بصرية حقيقية للحديقة بشكل حضاري وعالمي، منوهًا أن الحديقة تعرضت للإهمال لفترة كبيرة، الأمر الذي أثر على عدد من المنشآت وأماكن الإيواء.

وذكر أن مخطط التطوير يشمل رفع الكفاءة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للحديقة، وإنشاء هوية حضارية بصرية تليق بالمواطن، وتراعي الأبعاد العالمية.

ولفت إلى أن «الوزارة تضع خطة لاستقدام المزيد من الحيوانات بعد عملية التطوير، والاستفادة من العنصر البشري الموجود من خلال تدريبه ورفع كفاءته»، لافتًا إلى انتهاج أسلوب إدارة حديث يراعي التطوير بشكل كامل.

ونفى إمكانية ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان باستخدام تلفريك؛ لصعوبة إقامة منشأ علوي مع وجود جامعة القاهرة، مرجحًا إقامة نفق بين الحديقتين؛ لأنه أنسب للوضع.