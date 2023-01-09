 زعيم الحزب الحاكم يستبعد تمديد تشغيل المفاعلات النووية بألمانيا لما بعد أبريل - بوابة الشروق
الإثنين 9 يناير 2023 10:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

زعيم الحزب الحاكم يستبعد تمديد تشغيل المفاعلات النووية بألمانيا لما بعد أبريل

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 10:10 م

استبعد لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، تمديد تشغيل المفاعلات النووية الثلاث المتبقية لما بعد الخامس عشر من أبريل المقبل.

 

وفي أعقاب بدء الاجتماع السنوي المغلق للمجلس التنفيذي للحزب، قال كلينجبايل اليوم الاثنين إن "الجدل حُسِم.. المستشار حسم الأمر بشكل جلي، ستستمر المفاعلات النووية الثلاثة في العمل حتى أبريل من هذا العام".

 

وكان المستشار الألماني بت في فترات عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في ألمانيا وذلك بعد خلاف داخل أروقة الائتلاف الحاكم استمر على مدار شهور حيث استخدم صلاحية منصبه في إصدار توجيه بتحديد موعد للتخلي عن هذه المفاعلات في 15 أبريل المقبل.

 

وذكر كلينجبايل أن حزبي الخضر والديمقراطي الحر الشريكين في الائتلاف الحاكم، قبلا بهذا "وليس هناك جدل في هذا".

 

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينج (من الحزب الديمقراطي الحر) اقترح في الأسبوع الماضي إسناد قرار تمديد عمل المفاعلات النووية إلى لجنة خبراء، وقال: "لسنا في حاجة الآن إلى خلاف سياسي وإلى ادعاء الصواب بل نحن بحاجة إلى رد متخصص على السؤال حول الكيفية التي يمكن لنا بها أن نضمن إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وأن نحقق بها في الوقت نفسه أهدافنا الخاصة بحماية المناخ".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك