عاد فيلم "الإسكندراني"، أمس إلى صدارة شباك التذاكر، محققا مليون و140 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي إيراداته على مدار 5 أيام إلى 7 ملايين و584 ألف جنيه.

"الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود عبدالحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

وكان "الإسكندراني" قد تصدر شباك التذاكر مساء الجمعة الماضية، قبل أن يعود للمركز الثاني لصالح فيلم "أبو نسب"، إخراج رامي إمام، الذي تراجع أمس للمركز الثاني محققا مليون و9 آلاف جنيه؛ ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 31 مليونا و188 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "علي" طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته "داليا".

تأخذ الأجواء السعيدة منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد "علي" نفسه فى قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "الحريفة" محققا 564 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 5 أيام عرض إلى 3 ملايين و305 آلاف جنيه.

و"الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.

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تدور أحداث "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "شماريخ" محققا 223 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 4 أسابيع، إلى 24 مليونا و881 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وإخرج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وآدم الشرقاوي، وسامي مغاوري، وهدى المفتي، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول "رؤوف"، الابن غير الشرعي لتاجر الأسلحة المصري القاسي القلب "سليم أهل"، والذي يقوم في الظل بأعمال والده المشبوهة، على أمل أن يتم الاعتراف به في العائلة في يوم من الأيام.

ورغم أن عمله الأساسي هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يطلب منه القضاء على "أمينة"، وهي ابنة إحدى ضحاياه السابقين، وذلك عندما تبدأ في ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "عصابة عظيمة" محققا 145 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 5 أيام عرض إلى مليون و462 ألف جنيه.

فيلم "عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس، وعنبة، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد.

وتدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول شخصية سيدة تدعى عظيمة وتفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير، وتحاول جاهدةً التغلب على تلك العقبة التي واجهتها في حياتها فجأة، ولكن يدخل نجلها في العديد من المشاكل التي تضطرها إلى خسارة منزلها، ولكنها تحاول الحفاظ على عائلتها ومنزلها.

وفي المركز السادس جاء فيلم "أنا وابن خالتي"، محققا 129 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدى 6 أيام عرض إلى مليون و229 ألف جنيه.

الفيلم إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وبطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، والمطرب علي لوكا، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وسارة عبدالرحمن.

تدور أحداث الفيلم في قالب لايت كوميدي، حيث توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد، وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.

وفي المركز السابع جاء فيلم "ليه تعيشها لوحدك" محققا 38 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 6 أيام عرض إلى 419 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش.

أما الأحداث فتدور في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي وهو ما ظهر خلال التريلر.

وفي المركز الثامن والأخير جاء فيلم "كارت شحن" محققا 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى مليون و16 ألف جنيه.

الفيلم تأليف محمود صابر، وإخراج شادي علي، وبطولة بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، وأحمد شيبة، ومصطفى بسيط، فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أبليكيشن، يتورط بسببه "شريف"، وهو موظف متوسط الحال، ويتعرض للاستغلال بسبب تلك التطبيقات ليواجه مصير صادم بعد أن تنقلب الأحداث عليه بشكل غير متوقع.