 مدير آثار الإسكندرية يتفقد تطوير حمامات قلعة قايتباي التاريخية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يناير 2024 1:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مدير آثار الإسكندرية يتفقد تطوير حمامات قلعة قايتباي التاريخية

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 1:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 1:29 ص

تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعمال تطوير حمامات قلعة قايتباي والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية، إلى أن أعمال تطوير حمامات قلعة قايتباي تأتي ضمن مجموعة من المشروعات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

رافق متولي خلال الجولة كل من سامية عطية مدير عام الترميم الدقيق للآثار الإسلامية والقبطية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي الاثار بالقلعة، وأخصائي الترميم الدقيق، ومهندسي قطاع المشروعات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك