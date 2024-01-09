مدير آثار الإسكندرية يتفقد تطوير حمامات قلعة قايتباي التاريخية

تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعمال تطوير حمامات قلعة قايتباي والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية، إلى أن أعمال تطوير حمامات قلعة قايتباي تأتي ضمن مجموعة من المشروعات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

رافق متولي خلال الجولة كل من سامية عطية مدير عام الترميم الدقيق للآثار الإسلامية والقبطية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي الاثار بالقلعة، وأخصائي الترميم الدقيق، ومهندسي قطاع المشروعات.