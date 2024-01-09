سرايا القدس: هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق حتى وإن استمرت الحرب لما لا نهاية

قال أبو حمزة المتحدث العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة تواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة.

وأشار إلى أن هدف جيش الاحتلال بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق حتى وإن استمرت الحرب إلى ما لا نهاية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه في نهاية المطاف، لن يكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان.

وأفاد متحدث سرايا القدس، بأنهم تمكّنوا من إسقاط طائرة استخبارات إسرائيلية بسماء محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار كذلك إلى الإجهاز على قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بأحد المباني، وتحقيق إصابات مباشرة بها.