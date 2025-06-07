أكد أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي نصح ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق للاتفاق السعودي بالتعاقد معي.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "كانت هناك جلسة يوم الأحد لتجديد التعاقد، ولكن تم تأجيلها عدة مرات، حتى وصل الأمر إلى موعد حفل الكاف، وتحدثت مع حسين لبيب، وقال لي إن مقدم التعاقد غير جاهز".

وأضاف: "الزمالك كان يستطيع دفع قيمة مقدم التعاقد، فقالوا لي إن المقدم غير جاهز، وأن هناك شخص زملكاوي سيقدم لي منزلًا، سأتصرف فيه بعد سنتين".

وتابع: "أكدوا لي أيضًا أن قمية التعاقد التي اتفقنا عليها سيقوم أحد خارج النادي بدفع نصفها، والنصف الآخر سيقوم النادي بدفعه، فطلبت أن تُكتب القيمة في التعاقد.. في شهر يناير الماضي أبلغت الزمالك أنني لا أوافق على تلك الطلبات".

وأكمل: "ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق أبلغني برغبته في ضمي، بعدما تابعني كثيرًا، وقال لي إنه تحدث مع محمد صلاح، الذي قال له الراجل ده تمام".

وواصل: "حينها طلبت من ستيفن جيرارد أن يتم التفاوض مع الزمالك، كنت لاعبًا وحرًا، ومع ذلك تقدم الاتفاق بعرض قيمته 2.5 مليون للزمالك، وأرسلوا مفاوض، جلس يومين في القاهرة ولم يجد أحد ليقابله".

وأتم أحمد سيد زيزو تصريحاته قائلًا: "إدارة الزمالك قامت بإساءة سمعتي 8 أشهر، وقاموا بحملات ممنهجة، وقالوا إن والدي يسمسر في ابنه، وجددت تعاقدي مع الزمالك 3 مرات من قبل ولم يحصل على أي مقابل".