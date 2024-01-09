الخارجية الأمريكية: بلينكن استمع إلى الخطة الإسرائيلية لإنهاء الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى منطقة الشرق الأوسط، تركز على جهود إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «بلينكن» صرح بأن المساعدات التي تدخل إلى القطاع غير كافية، وأكد ضرورة مساعدة المؤسسات الإنسانية وغير الحكومية والأممية على إيصالها للمدنيين.

وأشار إلى أن «بلينكن استمع خلال زيارته لتل أبيب إلى الخطة الإسرائيلية لإنهاء الحرب، وتجنب وقوع الضرر في صفوف المدنيين».

وأكمل: «في كل المناقشات نؤكد أهمية حماية المدنيين وتجنب تعرضهم للضرر، والسماح بإيصال أكبر قدر من المساعدات إلى سكان غزة».

ولفت إلى أن «الوزير بلينكن حريص على ملف إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة»، قائلًا إن «بعض المواطنين الأمريكيين وآخرين لازالوا محتجزين لدى حماس».

وذكر أن الوزير الأمريكي يناقش خلال الزيارة، الجهود اللازمة لمنع أي طرف من الأطراف كحزب الله وإيران من توسيع دائرة الصراع.