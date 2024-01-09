 روسيا: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان - بوابة الشروق
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روسيا: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 9:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 9:36 ص
دمرت القوات الجوية الروسية أربعة مراكز قيادة ومراقبة وثلاثة معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

وقال ليونيد شاروف، الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء "دمر الطيران العملياتي التكتيكي أربعة مراكز قيادة ومراقبة وثلاثة معاقل ومنطقتين لتمركز معدات القوات الأوكرانية في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا، وتشيرفونايا ديبروفا السكنية".

وأضاف شاروف أن القوات الجوية الروسية وجهت ضربات لمواقع الألوية 13 و63 و100 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، بحسب سبوتنيك.

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