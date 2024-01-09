مدينة الإنتاج الإعلامي: تصوير 33 فيلما أجنبيا بمصر خلال الفترة الماضية

قال الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، إن مدينة الإنتاج دشنت موقعا إليكترونيا؛ لاستقبال طلبات شركات الإنتاج الأجنبية، لافتا إلى تصوير 33 عملا أجنبيا من دول مختلفة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن الفترة الزمنية للموافقة على تصاريح التصوير تتطلب 30 يوما بحد أقصى، قياسا بمدة شهرين لدى بعض دول العالم.

ونوه إلى تولي لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي مسئولية إصدار التصريحات من الجهات الحكومية المختلفة كوزارات الداخلية والآثار.

ولفت إلى تقديم اللجنة حوافر تشجيعية لشركات الإنتاج في صورة خصومات تتراوح بين 20 إلى 30 % من إيرادات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار إلى مساهمة قوات الأمن بوزارة الداخلية في تأمين عمليات التصوير لا سيما بالمناطق المزدحمة داخل القاهرة التاريخية، موضحا أن رسوم التصوير تقارب 5 آلاف دولار في اليوم الواحد.