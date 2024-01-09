محافظ دمياط تناقش أخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية «حينا» بالشعراء

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا، لمناقشة آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية «حيّنا» الجاري تنفيذه بمنطقة الشعراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat»، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، اليوم، أنها بحثت أخر التطورات بالمشروع، وإجراءات الرفع المساحي، و الحصر الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة، كما ناقشت آلية تلافي جميع المعوقات لاستكمال جميع الخطوات المُتعلقة بالمشروع، لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعادة ترتيب الأراضي، بما يساهم في تحقيق عائد تشاركي على الإدارة المحلية والأهالي.

وأكدت المحافظ ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لوضع منهجية محددة تساهم في الدفع بإجراءات المشروع الذي يجرى تنفيذه في منطقة الشعراء، بمحافظة دمياط، كثاني محافظة على مستوى الجمهورية، لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية، لدعم الأهداف التنموية والاقتصادية، وتعزيز البنية الأساسية والتحتية، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال.