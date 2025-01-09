إصابة 14 شخصا إثر حادث تصادم أتوبيسين وتريلا أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب أربعة عشر شخصًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من أجسادهم إثر حادث تصادم وقع بين اتوبيسين يستقل كل منهما ستة وعشرين راكبًا وسيارة نقل ثقيل (تريلا) على الطريق الإقليمي المؤدي إلى مدينة بنها، بين قريتي حفنا والبلاشون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا بجروح وكدمات.

انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم نقل ثلاثة عشر مصابًا إلى مستشفى السعديين المركزي والمصاب الآخر إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم. وقد تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.