ماذا قالت إسرائيل عن انتخاب رئيس جديد للبنان؟

رحب وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، معرباً عن أمله أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

وقال ساعر، عبر حسابه على منصة "إكس": "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيّدة"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، وذلك بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.

وانتخب عون بعد حصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.

وتنتظر الرئيس الجديد والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

كما يتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير "القوى الشرعية".