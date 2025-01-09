توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة الموافق 10 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على كل المناطق، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى احتمال تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، سيناء، خليج السويس، وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، وخليج السويس، كما رجحت وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ولكن بشكل متقطع.

كما حذرت الهيئة من نشاط حركة الرياح على بعض المناطق، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، ما قد يؤثر على الأنشطة اليومية في الأماكن المكشوفة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى 19 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى

الإسكندرية 18 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى

مطروح 19 للعظمى و12 للصغرى

أسوان 24 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى

قنا 23 للعظمى و11 للصغرى

سوهاج 22 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، مثل ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.