جوزيف عون بعد انتخابه رئيسا للبنان: يجب تأكيد حق الدولة اللبنانية في احتكار حمل السلاح

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أدى جوزيف عون، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبنان، أمام مجلس النواب.

وشدد في كلمة عقب انتخابه رئيسا للبلاد، اليوم الخميس، على حق الدولة اللبنانية في احتكار حمل السلاح.

وتعهد بالاستثمار في الجيش، بما يساهم في تثبت الحدود جنوبًا، وترسميها شرقًا وشمالًا وبحرًا، وحفظ وحدة الأراضي.

كما تعهد بتطبيق القرارات الدولية، واحترام اتفاق الهدنة، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن «الجيش لديه عقيدة دفاعية قتالية؛ يحمي الشعب ويخوض الحروب، وفقا لأحكام الدستور».

ودعا إلى مناقشة سياسية دفاعية متكاملة، بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه.

ووعد بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وكل أنحاء لبنان.

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.