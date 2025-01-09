أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لا يوجد مدرب يحب بعض اللاعبين ويكره الآخرين، مُشيرًا إلى أن لاعبي الأحمر يحترمون قرارات مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "نحن كلاعبين نحترم قرارات كولر فيما يخص المشاركة، المدير الفني حر في اختياراته وهو صاحب القرار".

وأضاف: "ليس دورنا كلاعبين المجادلة أو الاعتراض على قرار المدرب، من الممكن أن يتحدث اللاعبين مع المدرب إذا لم يشارك باستمرار، فيمكنه أن سأله ما الذي ينقصه للمشاركة؟ وما الذي أحتاجه للحصول على الفرصة؟".

وتابع: "الحديث عن أن المدرب يحب بعض اللاعبين ويكره الآخرين أصبحت مقولة قديمة جدًا، وليست موجودة، ومنذ قدومي إلى الأهلي لم أراها مع أي مدرب".

وأتم طاهر محمد طاهر تصريحاته قائلًا: "المجاملة أو قصة الحب والكره بالنسبة للمدرب كلام فارغ وغير موجودة في الأهلي.. أي مدرب عندما يرى اللاعب يجتهد في التدريبات، بالتأكيد سيمنحه فرصة المشاركة في المباريات".