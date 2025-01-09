الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا نستورد كتاكيت إلا بعد مراجعة الموقف الوبائي للدول المصدرة

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين كان بناءً على سماح الموقف الوبائى، وفور تغيره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزارى بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، وذلك في ضوء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.

وذكر إبراهيم، أن كلمة الدواجن الواردة في قرار السماح بالاستيراد من الصين والذى تم إلغاؤه لا تعني الدواجن المجمدة أو بيض المائدة نظرا لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، حيث إن حجم إنتاجنا السنوي نحو 14 مليار بيضة وأكثر من 1,4 طائر تسمين.

وتابع أن كلمة الدواجن تشمل كتاكيت جدود وأمهات الدواجن والأعلاف وكل مدخلات إنتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائده منها محلياً.

وأكد المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أيضا أنه لم يتم العمل بقرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مضيفا أن الاستيراد يتم على أساس الموقف الوبائي للدولة المصدرة وقت الاستيراد وقبل دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية ولا يسمح إطلاقا بدخول كتاكيت أو مدخلات الإنتاج مصابة بأي أمراض حفاظا على صناعة الدواجن المصرية المستمرة والناجحة والمتطورة.

ولفت إلى أنه أصبح لدينا منشآت داجنة معزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تمكننا من تصدير ما يزيد على احتياجاتنا من الدواجن ومنتجاتها إلى الخارج.