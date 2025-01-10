قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، إنّ الرئيس جوزيف عون سيعمل على حل الأزمات التي يعانيها البلاد، مؤكدًا أن اللبنانيين فرحوا باختيار رئيس جديد للبلاد، ومعربا عن تمنيه أن يتعاون مع جميع اللبنانيين.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطاب عون في البرلمان اللبناني كان مميزا وعبّر عن رؤية لبلد تأثر كثيرا بأزمات اقتصادية، تجارية، عسكرية، صحية، وبيئية، موضحا أنّ اللبنانيين مقتنعون بعدم إمكانية الاستغناء عن الدولة ومؤسساتها.

وتابع وزير الإعلام اللبناني: «اللبنانيون لديهم أمل كبير، وبخاصة جيل الشباب في الرئيس عون، الذي أدلى بخطاب شمل المشكلات التي يعانيها بلدهم».

وواصل: «جوزيف عون لديه خبرة طويلة، فهو رجل عسكري ويعرف لبنان جيدا، كما أنه منفتح، وعلى مسافة واحدة من الجميع»، متوقعا أن تساعده الصفات على التعامل مع المشكلات بالبلاد.