دشّن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي «شتاء دافئ»، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

وأفاد بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط أن المبادرة تمت تحت متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة، التي تأتي تزامنًا مع فصل الشتاء، توزيع 6150 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في المراكز والمدن من خلال الإدارات الاجتماعية، بناءً على الحصر المُعدّ للفئات المستحقة.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، لرعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لمنظومة الحماية الاجتماعيةمؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي إلى أن هذه المبادرة تُعدّ جزءًا من سلسلة الجهود المبذولة من قِبَل المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من البرامج الموجّهة لدعم الفئات المستحقة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية.

حضر تدشين المبادرة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وجمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.