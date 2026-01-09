تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بمستشفى وادي النطرون التخصصي

نجح فريق جراحة العظام والكسور بمستشفى وادي النطرون التخصصي في إجراء تدخل جراحي دقيق وعاجل لمريض يبلغ من العمر 76 عامًا، يعاني من فشل كلوي مزمن، وذلك عقب تعرضه لكسر أعلى عظمة الفخذ الأيمن، وهي من الإصابات الخطيرة التي تتطلب سرعة في التدخل ودقة في التعامل، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وعقب استقبال الحالة، أُجري التقييم الإكلينيكي الشامل والفحوصات الطبية اللازمة، وعلى ضوء النتائج تقرر التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إجراء رد مغلق وتثبيت لكسر أعلى الفخذ الأيمن بين المدورين باستخدام مسمار نخاعي تشابكي "جاما نيل" المخصص لمثل هذه الكسور، بما يحقق ثباتًا جيدًا للكسر، ويسهم في سرعة التعافي وتقليل فرص حدوث المضاعفات.

وأُجريت العملية بنجاح من خلال الفريق الطبي: الدكتور طارق خيري علوي، استشاري جراحة العظام والكسور، وبمشاركة الدكتور محمد أحمد عزب، نائب جراحة العظام والكسور، وتحت إشراف تخديري من الدكتورة إيمان أحمد إبراهيم، أخصائي التخدير.