تشديدات لمواجهة الغش وضمان تكافؤ الفرص بامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

في إطار استعدادات الإسكندرية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، أكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، مشددًا على حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة لأبنائنا الطلاب.

وأوضح المحافظ ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطهير المدارس وتجهيز لجان الامتحانات، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، مع استخدام أجهزة الكشف الحراري، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ظهور أي أعراض مرضية. كما وجّه جميع الأجهزة التنفيذية، والأحياء، والمرافق العامة، بالتعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

كما كلّف محافظ الإسكندرية الجهات التنفيذية، وعلى رأسها رؤساء الأحياء وشركات النظافة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب التحفظ على مكبرات الصوت في محيط المدارس، بما يسهم في توفير بيئة صحية مناسبة تسمح للطلاب بأداء امتحاناتهم بنجاح.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، لمناقشة الاستعدادات النهائية لسير الامتحانات.

وخلال الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه لجان الامتحانات، والتعامل الفوري مع المشكلات حال حدوثها، مؤكدًا الالتزام الكامل بكافة التدابير والإجراءات المنظمة، لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد أبو زيد على أهمية المتابعة اليومية للجان، والتأكد من وضوح الأسئلة وخلوها تمامًا من أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، والانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام «البوكليت»، مع الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للغش، سواء التقليدي أو الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة، والتنبيه بعدم اصطحاب الطلاب لأي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، بما يضمن نزاهة العملية الامتحانية وانتظامها، ويوفر للطلاب المناخ المناسب لأداء امتحاناتهم بكفاءة وهدوء.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم على دعم العملية التعليمية، وتوفير مناخ تربوي منظم وآمن، يضمن لأبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.