نائب رئيس فلسطين يرحب بجهود ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

رحب نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، ونيكولاي ميلادينوف، وكل من مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة وتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية هناك.

وأكد الشيخ، اليوم الأربعاء، الموقف الثابت بضرورة الحفاظ على استمرار وقف الحرب، والإسراع في إدخال الإغاثة والمساعدات، وفتح المعابر، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي، والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وسبق أن رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالجهود التي يبذلها الرئيس دونالد ترمب، لاستكمال تنفيذ خطته للسلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية.

وقالت الرئاسة في بيان، إنه في هذا الإطار، تعلن الرئاسة دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضافت: «لقد كانت الرئاسة على تواصل وثيق مع المبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والطواقم الأمريكية ونيكولاي ملادينوف، لدعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة الإعمار».